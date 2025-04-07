07/04/2025 10:39

【關稅戰】曾俊華：特朗普政治豪賭，不引發世界大戰也大亂

《經濟通通訊社7日專訊》美國對多個國家及地區徵收對等關稅，衝擊全球市場，前財政司司長曾俊華在社交媒體撰文指，上述舉動向全世界投下一枚震撼彈，掀起一場前所未見的全球貿易大戰。他直言:「最弊嘅係，阿Trump自己都唔知，佢創造呢場貿易戰爭嘅大結局，所謂end game係乜」，並指美國總統特朗普無非想做他一向擅長的「蝦蝦霸霸」事情，令全世界經濟體都向他叩頭，然後選擇再與其他國家個別談判。



*特朗普政治豪賭，不引發世界大戰也大亂*



他提及，特朗普不單令全球經濟出現大地震，連全球政治秩序都會大亂，預視美國將逐步脫離各個有份建立的國際組織，如二戰結束之後成立的世貿等孤立自己實施保護主義。曾俊華斥特朗普今次政治豪賭，即使最後沒有引起世界大戰，也肯定會令世界大亂，反問「咁樣做法，其實邊個係會得益最多呢？」



他續指，從美國股市反應就看到，關稅措施最終受害最大的是美國國內消費者，形容美國人已經對高通脹有切膚之痛，長遠而言美國貨品價值肯定會進一步上漲，未必可以達到特朗普最近再次指示聯邦儲備局的減息要求。



*加徵對等關稅重創二戰後建立的全球供應鏈*



他指出，更值得關注的是加徵「對等關稅」不只可能令國際秩序崩潰，更加會重創二戰後建立的全球供應鏈，影響相當深遠，舉例iPhone的材料、部件隨時有二千件，當中絕大部份部件，都是靠美國以外的地方生產，當原有供應鏈，因為加關稅而打亂，將來一部iPhone的製造成本以至售價會如何，目前難計得清楚，可以肯定的是將來世界各地都有不少競爭對手出現。



他表示，可以預視美國將會逐步脫離各個有份建立的國際組織，如世貿、世衛，巴黎協議，以至聯合國，然後築起高高的貿易壁壘，孤立自己國家，全面實施保護主義。他形容這些國際組織的規則和制約，可說是二戰結束之後，令到過去八十年世界大致和平有秩序發展的關鍵元素，而美國扮演的角色有如基石。



他提及，不少人提起上世紀30年代，當時美國總統胡佛簽署頒布的《Smoot-Hawley Tariff Act》，將數千種進口商品關稅提高，後來不單止出現全球經濟大蕭條，甚至有人認為，這是導致二戰發生的因子之一。(bn)