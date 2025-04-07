07/04/2025 17:34

恒生投資管理:市場波動因美國關稅較高，中國反制力度較大

《經濟通通訊社7日專訊》今日恒指跌穿20000點，跌幅逾3000點，恒生投資管理有限公司股票投資主管謝德華表示，是次市場波動主要是因為美國的關稅比較高，另外中國反制力度也比較大，但若雙方願意就有關事項進行商討，將會對市場的氣氛有所改善，亦料貸款市場報價利率(LPR)將會有兩次減息機會，存款準備金率或有下行空間，但關稅對市場影響並未完全反映。



謝德華認為，內地人工智能等高科技產業發展已提升至國策層面，預期關稅對內地科技股影響有限，相關公司未來仍會加大力度投資，強調往後表現視乎個別企業基本面及產品，亦指市場估計美國經濟陷入衰退的機率已由20%升至30%，並未包括關稅和中國反制因素，預期未來衰退風險有上升機會，相信關稅會影響美國當地通脹，預期聯儲局2%的通脹目標要花更長時間方能實現。但考慮到聯儲局也會平衡就業及經濟情況，維持今年減息2次、共減0.5厘的預測。



中國經濟方面，他指出，要實現今年5%左右的經濟增長目標，內地需推出更大力度刺激措施，預計年內將下調貸款市場報價利率2次共40點子，存款準備金率亦有100點子調降空間，以支持流動性和消費。



他提及，就以對沖關稅的不確定性所帶來的經濟影響和市場波動，該行建議投資者可採用槓鈴策略平衝風險與收益：可同時持有成長型投資，如具增長潛力的中資科技股及個別消費股；以及優質的高息股，如銀行股及電訊股。一般而言，這些高息股企業具有穩定的現金流，在市況震盪加劇時，以收益為本的策略有助投資組合展現韌性，可增強整體的防守性。(bn)



