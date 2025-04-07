07/04/2025 11:28
《港元利率》港元見近四周新低，一個月拆息結束六連跌
《經濟通通訊社7日專訊》貿易戰激化觸發全球股市大跌，港股亦不能倖免，港元匯價今早最低見7.7680兌1美元，為3月11日以來最低，港元拆息普遍上升，其中一周錢升28基點至3.37155厘，而與樓按相關的一個月拆息結束六連跌，微升至3.45554厘。
隔夜息升至3.0456厘，反映銀行資金成本的三個月拆息中止六連跌，報3.78673厘，但六個月及一年期分別降至3.84476厘和3.95518厘。(cl)
資料來源：香港銀行公會
隔夜息升至3.0456厘，反映銀行資金成本的三個月拆息中止六連跌，報3.78673厘，但六個月及一年期分別降至3.84476厘和3.95518厘。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.0456
|+4.56
|一周
|3.37155
|+28.292
|兩周
|3.38405
|+18.405
|一個月
|3.45554
|+1.887
|兩個月
|3.70101
|+0.101
|三個月
|3.78673
|+0.286
|六個月
|3.84476
|-2.893
|一年
|3.95518
|-1.756
資料來源：香港銀行公會