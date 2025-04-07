07/04/2025 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.0456 +4.56 一周 3.37155 +28.292 兩周 3.38405 +18.405 一個月 3.45554 +1.887 兩個月 3.70101 +0.101 三個月 3.78673 +0.286 六個月 3.84476 -2.893 一年 3.95518 -1.756

《經濟通通訊社7日專訊》貿易戰激化觸發全球股市大跌，港股亦不能倖免，港元匯價今早最低見7.7680兌1美元，為3月11日以來最低，港元拆息普遍上升，其中一周錢升28基點至3.37155厘，而與樓按相關的一個月拆息結束六連跌，微升至3.45554厘。隔夜息升至3.0456厘，反映銀行資金成本的三個月拆息中止六連跌，報3.78673厘，但六個月及一年期分別降至3.84476厘和3.95518厘。(cl)資料來源：香港銀行公會