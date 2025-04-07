07/04/2025 18:01

【關稅戰】景順︰美對華關稅措施或進一步升級，籲續投資亞洲市場

《經濟通通訊社7日專訊》景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，上周末，美國總統特朗普表示除非美國與特定國家之間的雙邊貿易逆差完全消除，否則對等關稅將會維持不變，該言論加劇市場的拋售情況。中國另於上周五宣布，自4月10日起對所有從美國進口的商品加徵34%的反制關稅。目前正處於觀望階段，因美國方面可能進一步將措施升級。



他指出，今日香港恒生指數(HSI)及台灣加權指數(TAIEX)均錄得較大跌幅，亞洲市場的波動較大，其中一個原因是其經濟結構更依賴於貿易。美國政府採用簡單的方法計算加徵關稅稅率，該計算方式令亞洲國家的關稅水平更高。



他認為，投資者應繼續投資亞洲市場，該地區不僅在估值方面更具吸引力，而且相對增長前景更佳。亞洲各國政策制定者可能會加大財政和貨幣刺激力度，以為本地經濟增長提供支撐，並確保經濟增長基礎穩固。



他表示，今日的市場走勢表明，關稅政策可能會適得其反。投資者對美國經濟的健康狀況更為擔憂，尤其是擔憂關稅是否會引發美國國內經濟衰退。美國經濟可能面臨滯脹風險，投資者可能會尋找其他市場來避險。(kl)