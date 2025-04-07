07/04/2025 18:30

【關稅戰】陳茂波︰金融體系仍穩健交易暢順，政府嚴防金融風險

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普上周公布對等關稅政策，觸發全球股災，環球股市自上周四(3日)全面下挫，今早亞太區股市延續跌勢，港股亦受到牽連，恒指今日暴瀉3021點，收報19828點，創恒指歷來最大單日點數跌幅。



*本港金融體系仍穩健，交易暢順有序*



財政司司長陳茂波傍晚會見傳媒表示，本港股市由於上周五為假期，所以今天一併反映環球悲觀的投資情緒，單日跌幅逾3000點，成交額達6200億元。他指出，港匯非常強勁，香港金融體系仍然相當穩健，交易暢順、有秩序地進行，沒有發現任何對香港市場造成系統性影響的、不正常的行為，港元在聯繫匯率制度之下繼續保持穩定。未來，特區政府會繼續聯同證監會和金管局以及港交所(00388)繼續對市場情況採取全天候聯動式跨市場的密切監察保持高度警惕嚴防金融風險。



*籲市民做好風險管理，多方面支援中小企業*



他又指，未來一段時間美國關稅措施將無可避免地增加市場的波動，呼籲市民在投資的時候做好風險管理量力。另外，在支援中小企方面，地緣局勢發展困擾全球的貿易前景，香港作為國際貿易樞紐短期內亦都難免受到一定的影響，特區政府一直密切留意和評估有關的情況和發展並且從多方面為本地中小企業提供支援。



*續保持自由港地位，實行自由貿易政策*



他強調香港作為世界貿易組織的創始成員，一直堅定支援以規則為本的多邊貿易體制，香港為最開放的經濟體之一，未來將繼續按照基本法保持自由港的地位，實行自由貿易政策、保障貨物資金和資訊等自由流動，香港支援自由貿易的決心和承諾決不動搖。(kl)