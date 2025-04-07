07/04/2025 19:00

【關稅戰】梁鳳儀︰港股跌市有承托具韌性，券商保證金按時繳交

《經濟通通訊社7日專訊》證監會行政總裁梁鳳儀表示，全球經濟不穩定性及對於通脹的憂慮下，由美國股市帶頭下滑，全球市場均受到影響，香港也沒有例外。在外圍環境影響下，今日的股市跌幅的確較以往高，但交投屬非常暢旺，市場亦有承托。



她又表示，所有券商都能按時繳交港交所追繳的保證金，主要經紀行對於繳交的保證金也沒有太大的問題，所以她認為今日的跌幅屬比較正常的市場環境，亦未有發現市場有不正常的情況，展現香港市場有韌性，可抵禦外來波幅。



財政司司長陳茂波指出，中國目前基本經濟層面穩中向好，同時政策空間亦比較大，政策工具亦比較多，相信香港未來發展透過內聯外通，香港與內地經濟能夠平穩發展。(kl)

