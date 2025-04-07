07/04/2025 10:06

【關稅戰】黃循財：星不徵報復性關稅，籲作好心理準備應對動盪

《經濟通通訊社7日專訊》美國宣布向全球絕大多數國家實施對等關稅後，引發國際市場劇烈震盪。新加坡總理黃循財發布一段長約5分鐘的影片，向國民說明對等關稅政策的潛在衝擊。



黃循財指出，雖然新加坡不會採取報復性關稅，但其他國家未必會保持克制，這將給全球經濟帶來沉重的壓力，並可能引發經濟衰退。他回顧了歷史上類似情況--近百年前1930年代的貿易戰，最終演變為武裝衝突，並引發第二次世界大戰。他警告，當前全球經濟的風險正不斷累積，未來幾個月或幾年間的情勢變化無法預測，直言「世界正邁入更加危險的階段」，呼籲國民應對即將到來的動盪作好心理準備。(hl)