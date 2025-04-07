07/04/2025 10:00

【關稅戰】富蘭克林鄧普頓：美國經濟衰退與通脹風險顯著上升

《環富通基金頻道7日專訊》富蘭克林鄧普頓研究院主管及首席市場策略師Stephen Dover指，美國總統特朗普最新宣布的關稅政策遠超預期，創下逾百年來最高水平。新政策於4月2日美股收市後公布，令股票期貨與美債收益率在盤後時段應聲下跌。隨著市場逐步消化消息，預期外國股市將跟隨美股走低。



*對等關稅並非全面徵收，墨西哥與加拿大獲豁免*



特朗普宣布對與美國貿易逆差最高的國家實施「對等關稅」，各國稅率均有所不同，但設有10%的最低基準關稅。特朗普的「對等關稅」定義涵蓋關稅、增值稅(VAT)、非市場政策、認證要求、法規限制、貨幣操縱，以及任何降低消費水平的措施。這定義遠比多數經濟學家採用的貿易限制範圍更廣闊，令外國政府難透過政治手段降低重新定義的關稅稅率。特朗普表示，大部分對等關稅的稅率為按美方計算對方對美國進口商品所徵稅率的一半。



特朗普另外宣布，除原有對鋼鋁徵收的25%關稅外，對所有進口汽車徵收25%額外關稅。銅、木材、半導體及藥品關稅可能將於稍後公布，但對等關稅機制或不適用於此類商品。墨西哥與加拿大將不受10%關稅影響，現行針對非《美墨加協定》(USMCA)商品的25%關稅則維持不變，對這兩國而言或許算是略為正面的消息。



*中國與東南亞受衝擊，金融市場及經濟不確定性加劇*



中國的總體關稅水平尚未明確，但似乎是34%的對等關稅加上20%與芬太尼相關的附加關稅。諷刺的是，身為美國最大貿易逆差對手的中國並未面臨最高對等關稅，部分在過去因中國關稅與產業外移而受益的東南亞國家，反而面臨最高對等關稅。



美國經濟衰退與通脹風險現已顯著上升，若價格未有上漲，關稅將難以發揮預期效果。根據估算，現行關稅政策（假設進口商品平均關稅率為20%）可能使美國普通家庭每年額外支出高達4200美元。因此，預計關稅措施將抑制家庭與企業的支出，並進一步增加2025年美國經濟增長與企業盈利不如預期的風險。



金融市場及經濟於2025年初皆充滿不確定性。無法預測企業或其他國家將如何回應已宣布的關稅措施，亦不確定特朗普是否設有明確的談判目標。此外，透過行政命令實施關稅的合法性同樣存疑。



*聯儲局未來數次議息或按兵不動，債市或仍可實現穩健回報*



此次關稅措施並未涵蓋服務貿易，而美國在該領域長期維持順差。然而，美國銀行、諮詢公司和科技公司等行業，仍可能成為其他國家限制措施的對象。關稅政策的影響不僅限於經濟層面，未來亦可能引發外交反彈，包括抵制美國產品與企業。



今次宣布的關稅政策恐將加劇市場對美國經濟增長放緩及通脹持續的擔憂。鑑於關稅帶來的物價壓力，聯儲局可能在未來數次會議中按兵不動。



在全球經濟疲軟、企業盈利表現不佳及不確定性持續浮現下，全球股市面臨多重挑戰。儘管美國10年期國債收益率與短期利率大致持平，但若經濟進一步走弱且利率反彈，債券市場仍具潛力實現穩健回報。(wa)