07/04/2025 09:23

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.1980 +91.00 1歐元/人民幣 7.9356 +942.00 100日圓/人民幣 4.9942 +1175.00 1港元/人民幣 0.9261 +25.90 1英鎊/人民幣 9.3439 -464.00 1澳元/人民幣 4.3555 -1630.00 1紐元/人民幣 4.0336 -1031.00 1新加坡/人民幣 5.3719 +241.00 1瑞郎/人民幣 8.4607 +2692.00 1加元/人民幣 5.0921 +271.00 1人民幣/林吉特 0.6147 -48.00 1人民幣/俄羅斯盧布 11.5881 -341.00 1人民幣/南非蘭特 2.6622 +294.00 1人民幣/韓元 202.1400 -41.00

《經濟通通訊社7日專訊》特朗普祭出超預期對等關稅，中國官媒昨發表評論員文章指，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以出台，強調中國有集中力量辦大事的制度優勢，一定能夠化危為機、行穩致遠。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1980，較上個交易日跌91點子，三連跌，創2024年12月3日以來四個月新低，上個交易日報7.1889。