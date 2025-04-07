07/04/2025 09:23
【聚焦人幣】官媒稱隨時出台政策應對關稅，人幣中間價創四個月低
《經濟通通訊社7日專訊》特朗普祭出超預期對等關稅，中國官媒昨發表評論員文章指，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以出台，強調中國有集中力量辦大事的制度優勢，一定能夠化危為機、行穩致遠。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.1980，較上個交易日跌91點子，三連跌，創2024年12月3日以來四個月新低，上個交易日報7.1889。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.1980
|+91.00
|1歐元/人民幣
|7.9356
|+942.00
|100日圓/人民幣
|4.9942
|+1175.00
|1港元/人民幣
|0.9261
|+25.90
|1英鎊/人民幣
|9.3439
|-464.00
|1澳元/人民幣
|4.3555
|-1630.00
|1紐元/人民幣
|4.0336
|-1031.00
|1新加坡/人民幣
|5.3719
|+241.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4607
|+2692.00
|1加元/人民幣
|5.0921
|+271.00
|1人民幣/林吉特
|0.6147
|-48.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.5881
|-341.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.6622
|+294.00
|1人民幣/韓元
|202.1400
|-41.00