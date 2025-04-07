07/04/2025 09:24

【關稅戰】高盛降中國股市目標價，料反制措施致貿易戰升級

《經濟通通訊社7日專訊》高盛集團表示，北京在回應特朗普政府最新一輪關稅措施時調整了反制策略，「釋放出中美貿易衝突升級風險上升」的信號。高盛建議投資者本周應密切關注人民幣中間價，以及特朗普對中國報復性關稅的回應。另外，高盛下調對中國股市的12個月目標，MSCI中國指數下降至81點，滬深300指數預測由4700點調降至4500點。



美國對等關稅措施落地，中國政府宣布將自4月10日起對所有來自美國的進口商品加徵34%關稅，此外多部委還將採取一系列其他反制措施。高盛經濟學家陳鑫泉在報告中寫道，如果貿易緊張局勢持續升級、全球成長進一步放緩，該行對2025年全年實際GDP的預測面臨下行風險。



高盛仍然預計中國財政寬鬆將是主要的政策支持手段，用以抵消美國關稅所帶來的經濟逆風，但認為匯率貶值代價高昂且效果不佳。此外，高盛預計第二季度會進行一次幅度50基點的降準，和一次幅度20基點的降息。



*高盛降中國股市目標價，滬深300調低至4500點*



鑒於中美貿易戰升級，高盛中國首席股票策略師劉勁津在報告中提及，將MSCI中國指數目標從85點下調至81點，滬深300指數預測由4700點調降至4500點。根據上周四（3日）收市顯示，MSCI中國指數報73.15點，年初至今上升13%；滬深300指數報3861.5點，下跌1.9%。



報告指出，修正後的預測是基於MSCI中國指數的市盈率從12倍降至11.5倍，同時每股盈餘增長預期也由9%調低至7%。報告並預期，市場在短期內可能下試該行的風險情景估值，直到貿易和政策方向更明朗。(ry)