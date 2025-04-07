07/04/2025 16:12

【關稅戰】中國據報商討前置部分經濟刺激政策，以應對關稅衝擊

《經濟通通訊社7日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國高層官員們在清明假期密集開會，統籌應對美國特朗普政府的關稅措施並討論前置相關政策。



知情人士說，官員們商議了消費、生育、出口轉內銷等相關補貼，討論並涉及將部分已經儲備好的政策在更早的時間公布。其中一位知情人士表示，他們還討論了股市平準基金的細節。體政策的宣布時機尚未確定，相關計劃還可能有變動，但現階段官員們認為已有充足的儲備措施。



特朗普對全球貿易夥伴徵收10%的基線關稅，並對中國加徵更高的34%關稅，中國也宣布將以同樣的幅度對美國商品進行關稅反制，4月10日開始執行。周日（6日）晚間《人民日報》頭版文章稱，中國未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具「隨時」可以出台。



此前《彭博》報道稱，中國據悉近期進一步收緊對境內企業對美國直接投資的管控。此舉可能為中國在貿易爭端中增加談判籌碼。(ry)