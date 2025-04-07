07/04/2025 16:42

【關稅戰】標普：關稅悲觀情景下，中國問題貸款佔比或超6%

《經濟通通訊社7日專訊》標普全球評級表示，中國經濟因美國加徵關稅而受到的拖累將傳導至銀行業，預計未來幾年商業銀行的問題貸款將會增加，悲觀情景下可能達到總貸款的6.4%。



*關稅對經濟的拖累將影響銀行的資產質量*



標普全球評級信用分析師陳俊銘表示，中國經濟歷經疫情、房地產下行周期、地方政府融資平台(城投)債務風險積累等多方面挑戰，現在又面臨著美國進一步加徵關稅對出口造成的壓力。關稅對經濟的拖累將會影響銀行的資產質量。



在新一輪關稅沖擊之前，中國經濟表現良好，2024年GDP實際年增長率達到了5%。在這樣的環境下，估算2024年商業銀行不良資產(NPA)佔總貸款比例為5.1%，好於預期的5.9%，為預測提供了更低的基數。



根據標普全球評級的經濟學家預測，受關稅影響，中國GDP實際年增長率將在2025-2027年放緩至平均4%的水平。而這一預測是在特朗普政府4月2日宣布對等關稅政策之前做出的。美國的貿易政策可能會打擊出口相關行業和就業，進一步導致小微企業貸款和無抵押零售貸款壞賬增多。



與此同時，中國國內的宏觀經濟形勢仍不明朗。房地產市場能否回穩、消費能否復蘇，城投債務風險能否得到化解，尚存在不確定性。



*悲觀情景下中國問題貸款佔比或超6%*



基準情景下，預計2025-2027年中國商業銀行不良資產佔總貸款比例將在5.5%到5.9%之間浮動。悲觀情景下，如果中國GDP實際年增長率在2025-2027年下降至平均3%的水平(基準情景下實際年增長率為4%)，預計中國銀行業不良資產佔總貸款比例將在5.6%-6.4%之間浮動，與2022年疫情期間水平相近。



基於最新的財政預算，中國政府顯示出承擔更多債務以支持經濟增長的意願，力爭2025年GDP實際增速達到「5%左右」。樂觀情景下，如果中國GDP實際年增長率在2025-2027年達到平均5%，預計中國銀行業不良資產佔總貸款比例將在5.2%到5.6%之間浮動。(jq)