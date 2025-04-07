07/04/2025 17:26

【關稅戰】多家A股公司回應：全球多元化布局，關稅影響可控

《經濟通通訊社7日專訊》關稅颶風席捲全球股市，今日滬深股市遭遇「黑色星期一」，滬綜指收盤暴跌7.34%，創2020年2月以來最大單日跌幅，收報3096.58點，失守三千一關。創業板指收跌12.5%，創史上最大單日跌幅；全市場逾2900隻個股跌停。



面對美國「對等關稅」衝擊，眾多A股公司今日在互動易平台回應投資者關切。多個行業公司表明，其長期推行的全球多元化布局發揮了關鍵作用，有效抵禦風險，成為公司穩健發展的堅實後盾。



歐克科技(深:001223)稱，當前，公司經營秩序一切正常，外貿業務穩步推進。近年來，公司在東南亞、中東、非洲等地區積極開展戰略布局，這些區域市場潛力巨大，且需求持續增長，有效助力公司規避相關不確定性風險，保障公司穩健運營。



共創草坪(滬:605099)表示，美國「對等關稅」對人造草坪行業及全球供應鏈的影響有待進一步觀察。從自身看，公司業務遍及全球140多個國家和地區，預計不會對公司經營構成重大影響。公司將密切關注全球貿易政策變化，積極與客戶做好溝通，建立有效的成本傳導機制，研究各種有效應對舉措，努力實現全年各項經營目標。



紐威股份(滬:603699)持續推進海外業務的全球化布局，已建立起覆蓋中東、歐洲、美洲、中亞、東南亞、非洲等地區的全球化多層次營銷網絡體系，且各地區佔比相對均衡，以應對部分海外市場的不確定性。因此，公司認為，美國本次加徵關稅不會對公司業務和經營造成重大不利影響。



移為通信(深:300590)回應投資者稱，總體來看，本輪關稅調整對公司的直接影響有限且可控。從市場端來看，公司產品覆蓋全球140多個國家和地區，銷售區域和客戶結構的多元化加強了公司抵御相關風險的能力；從供應鏈端來看，公司加工環節主要是委外加工，具有一定的靈活性。目前，公司在海外多個地區建設了代加工廠，實現多元化生產目標。



匯綠生態(深:001267)表示，公司控股子公司武漢鈞恆已建立海外生產基地，美國的關稅調整並未對武漢鈞恆造成影響，海外工廠布局將有助於公司更好地應對相關潛在風險。(jq)