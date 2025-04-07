07/04/2025 11:10

《Ａ股焦點》金價下滑，內地金飾價調整，曉程科技挫近11%

《經濟通通訊社7日專訊》隨著多國宣布將針對美國特朗普的對等關稅採取反制措施，投資者擔心貿易戰將導致全球經濟陷入衰退，開始大量拋售黃金，以彌補市場大跌帶來的損失。



國內金飾價連日下跌，周生生金飾價格今日報912元(人民幣．下同)/克，較前一日下跌14元/克，較4月3日高點下跌46元/克；老廟金飾價格為918元/克，較前一日下降13元/克，較3日高點下跌43元/克；周大福金飾價格為918元/克，較前一日下降14元/克，較3日高點下跌44元/克。



滬深黃金股應聲下調，曉程科技(深:300139)挫近11%，恆邦股份(深:002237)挫8.6%，西部黃金(滬:601069)降7.4%，四川黃金(深:001337)大跌7.3%，中金黃金(滬:600489)跌5%，山東黃金(滬:600547)、赤峰黃金(滬:600988)、湖南黃金(深:002155)、中潤資源(深:000506)等跟挫。(ry)