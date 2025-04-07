07/04/2025 09:44

【聚焦人幣】特朗普斥中方報復關稅是錯誤，人幣即期高開36點子

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.1980，較上個交易日跌91點子，三連跌，創2024年12月3日以來四個月新低，與市場預測偏離擴至近1200點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開36點子，報7.3007，上個交易日即期匯率收盤報7.3043。



在全球金融市場劇烈動盪之際，中國監管加碼維穩措施。在美國總統特朗普宣布對華加徵對等關稅次日，中國國務院關稅稅則委員會等多部門即於清明節假期首日連出七招反制，其中包括：自4月10日12時01分起，對原產於美國的所有進口商品加徵34%關稅；同時對中重稀土相關物項實施出口管制，並將16家美國實體列入出口管制管控名單。



特朗普迅速譴責中國的報復性關稅措施，指「中國下錯了棋並陷入恐慌」，認為報復關稅是中國絕對承受不起的一個錯誤，又誓言其經濟政策「永遠不會改變」。



*特朗普：除非解決對華貿易逆差，否則不會達成協議*



對於對等關稅造成股市大挫，特朗普稱，除非與中國的貿易逆差問題得到解決，否則他不會達成協議，強調自己並非故意製造市場大跌，但「有時你必須吃藥」，又指已就關稅措施與歐洲和亞洲領導人進行了交談。



此外，中國官媒昨發表評論員文章指，未來根據形勢需要，降準、降息等貨幣政策工具已留有充分調整餘地，隨時可以出台，強調中國有集中力量辦大事的制度優勢，一定能夠化危為機、行穩致遠。(jq)





