07/04/2025 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌106點報7.3149，創兩個半月低

《經濟通通訊社7日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.3149，較上個交易日4時30分收盤價跌106點子，四連跌，創1月20日以來兩個半月新低，全日在7.3007至7.3192之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌355點子，報7.3270。



今日人民幣兌一美元中間價報7.1980，較上個交易日跌91點子，三連跌，創2024年12月3日以來四個月新低，與市場預測偏離擴至近1200點。



市場人士表示，全球貿易戰引發股市暴跌，市場進入避險模式，短期人民幣料承壓。但從中間價信號來看，貶值節奏料受控，後續繼續關注監管會否允許中間價跌破7.2元關口以進一步擴大波動區間。



瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰點評稱，今日中間價表明中國不會為抵消美國大幅加徵關稅而讓人民幣明顯貶值，「目前的策略似乎是人行將允許人民幣對一籃子貨幣貶值，同時保持人民幣兌美元匯率穩定。」



澳新銀行外匯策略師Khoon Goh也認為，中國人行正逐步允許人民幣貶值以應對美國的對等關稅，預計將允許中間價進一步貶值，但會採取有節制的方式，而非一次性大幅貶值。(jq)