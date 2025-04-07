07/04/2025 10:30

【關稅戰】專家：反制特朗普關稅有如「掀桌子」，或被踢出供應鏈

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普宣布對中國加徵34%對等關稅後，中方也祭出同等反制措施。內地財經學者付鵬在社交平台發文指出，在特朗普商人眼中的所謂貿易逆差，可簡單比喻成採購商和供應商之間的不平衡關係，而特朗普的對等關稅，有如採購商將所有供應商聚集一堂，準備展開一場談判，是招投標中的常見策略。若「掀桌子」不參與談判，形同放棄投標機會，將被排除在供應鏈之外。



付鵬表示，現在的關稅可以視作招投標的價格，關稅上限其實就是投標企業的最低報價。這一門檻一旦設立，有意參與招標的供應商就必須與採購方就供應條款進行談判；各國將圍繞這些條款與甲方進行深入討論，以尋求共識。小供應商在這種博弈策略下並沒有選擇，然後採購商會再用這些小供應商聯盟去二次博弈大供應商。如果選擇不參與這場談判，某種程度上等於放棄這次招標的機會，「因為按招標最高稅率標準執行，將被排除在這個供應鏈之外」。(sl)