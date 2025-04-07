07/04/2025 11:38

【關稅戰】群益金鼎證券：今年中國美元計出口金額料至少跌7%

《經濟通通訊社7日專訊》美國總統特朗普對中國進口貨品加徵34%對等關稅，令美國對中國總關稅稅率增至54%。群益金鼎證券上海代表處認為，美國對華最新加徵的稅率超出預期，因此將中國2025年出口金額同比增速預測（按美元計）調整為：悲觀假設下為-15%，中性假設下為-10%，樂觀假設下為-7%。2024年中國出口金額增速為5.9%。



該機構指出，此次對等關稅實施後，將直接影響雙邊貿易，短期內對出口帶來明顯的負面影響，加大實體經濟下行壓力。不過，2024年對美出口佔比已降至14.7%，對美出口下降不會對整體經濟造成顛覆性影響。同時，美國對華商品依存度較高，短時期內也難以找到替代品，中美貿易不可能完全脫勾，後續有談判空間。



*今年中國CPI料將上升但幅度有限*



該機構並指出，美國是中國第二大農產品進口國，2024年中國進口美國農產品總金額275.3億美元，佔農產品進口總額約12.8%，主要是進口大豆、玉米、小麥、豬肉及製品、棉花等。自特朗普第一個任期起，中國已開始尋找美國農產品替代進口國，如巴西、東盟國家等，因此反制措施雖然將推升CPI，但影響總體可控。同時，考慮境內豬肉、大豆、棉花等農產品價格較低迷，預計反制措施導致的CPI上升幅度較有限。



*料蘋果產業鏈等出口美國佔比高行業影響大*



至於對股市的影響，該機構認為，出口美國佔比高的行業受影響大，包括電子和電氣機械行業，如蘋果產業鏈、新能源產業鏈、小家電、紡織服裝等。短線看，內需導向的行業、高股息板塊受關稅政策影響較小，預計股價相對抗跌。(sl)