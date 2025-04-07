07/04/2025 14:18

【關稅戰】小商品城：對業務無實質影響，對義烏出口影響亦有限

《經濟通通訊社7日專訊》對於美國對等關稅帶來的影響，小商品城(滬:600415)今日在互動平台表示，公司作為全球小商品貿易的核心樞紐運營方，已對相關政策調整進行全面分析。基於義烏市場出口結構多元化、供應鏈韌性突出等特點，結合當前經營數據，公司認為此次關稅政策調整對整體業務無實質性影響，對義烏出口影響有限。



小商品城又指，經公司調研，目前義烏國際商貿城有3000餘家商戶參與對美貿易，其中直接開展對美貿易的商戶為100餘家。對於美國加徵關稅造成的利潤空間壓縮等問題，商戶普遍表示可通過商品漲價、提高產品附加值、優化生產流程、增強企業自身競爭力等方式來降低影響。



*小商品城：客戶分散度高，抗單一市場風險能力突出*



小商品城指出，義烏市場商品品類超210萬個SKU(存庫單位)，涵蓋日用消費品全鏈條，供應充足、質量穩定、性價比高，在全球市場保持強勁競爭力。同時，義烏市場貿易夥伴日趨多元，去年義烏市對共建「一帶一路」國家合計進出口4133.40億元人民幣，同比增長18.2%，佔同期義烏市進出口總值的61.8%，成為拉動外貿增長的核心動力。公司依托義烏市場「一帶一路」節點優勢，已形成覆蓋亞洲、非洲、中東、東南亞及拉美等新興市場的全球化網絡，客戶分散度高，抗單一市場風險能力突出。



此外，去年義烏對美出口主要集中在紡織服裝、輕工商品和機電商品。輕工商品中以玩具、聖誕用品、小家電等日用消費品為主，該類商品美國本土人工、倉儲等成本佔終端售價比例較高，加徵關稅後仍具有價格優勢，考慮到美國對全球其他區域同步加徵關稅的情形，對義烏市場的影響有限。



小商品城股價今早跌停，報13.23元人民幣。(sl)