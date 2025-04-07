07/04/2025 09:18

【外圍經濟】巴菲特表示社交平台所傳言論均不實

《經濟通通訊社7日專訊》巴郡周五（4日）表示，X、TikTok和Facebook等社交平台上流傳，巴菲特「據稱發表言論」的報道全部不實。



雖然巴郡並未具體說明帖子的性質，不過特朗普周五在Truth Social上轉發一則影片，影片聲稱巴菲特讚揚特朗普正在做出50多年來「最好的經濟舉措」。



一名Instagram用戶最初在3月13日發布據稱是巴菲特發言的影片，不過該影片本周在特朗普宣布關稅措施後獲得了更廣泛的傳播。



巴菲特時常成為社交平台的造謠對象，謠言經常虛假地聲稱他支持某項投資產品，或某個政治候選人。他去年在出現「大量關於其立場的虛假言論」後公開表示，他不會公開支持任何政治候選人。(rc)