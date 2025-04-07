07/04/2025 11:03

【外圍經濟】日本2月名義工資漲幅高於預期

《經濟通通訊社7日專訊》日本名義工資增幅高於預期。厚生勞動省周一（7日）公布，2月工人名義現金收入按年增長3.1%，增速高於1月修正後的1.8%，亦高於經濟學家預期的3%。



大致消除抽樣不一致影響的一項更穩定指標顯示，全職工人的基本工資增長1.9%，18個月來首次低於2%。實際工資則連續第二個月下降，按年降1.2%，反映持續價格壓力。



*石破茂：與美國談判時希望提出一籃子方案*



此外，日本首相石破茂於上周六（5日）表示，他希望組織一項內容廣泛的計劃，作為與美國總統特朗普就關稅進行談判的基礎。



他表示：「等我們與美國談判時，我們希望提出一籃子方案。這需要一些時間，但我們將努力取得成功。」他稱，日本的提議可能涉及液化天然氣(LNG)、汽車、農業和國家安全。(rc)