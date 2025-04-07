07/04/2025 11:20

【關稅戰】鮑威爾暗示聯儲局暫時按兵不動，對通脹衝擊保持警惕

《經濟通通訊社7日專訊》聯儲局主席鮑威爾表示，新關稅帶來的經濟影響可能遠超預期，聯儲局必須確保這不會引發愈加嚴重的通脹問題。



鮑威爾上周五（4日）在書面演講中表示，「儘管不確定性依然高企，但現在愈發清晰的是，關稅上調幅度將遠超預期。關稅對經濟的影響很可能也是如此，包括更高的通脹和經濟增長放緩」。



儘管如此，鮑威爾在演講後的問答環節強調，聯儲局現在無需急於調整利率，因為政府政策及其影響尚不明朗。



他強調，聯儲局的應對將重點放在遏制公眾對通脹失控的預期上。鮑威爾稱，「我們的責任是確保長期通脹預期保持穩固，並確保一次性的物價上漲，不會演變為持續性的通脹問題。我們目前處於有利位置，可以好整以暇，等待局勢更加明朗後，再考慮是否調整政策立場。」(rc)