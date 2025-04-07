07/04/2025 15:19

【關稅戰】支持特朗普的對沖基金大佬抨擊關稅戰，警告經濟核冬天

《經濟通通訊社7日專訊》華爾街對沖基金大佬阿克曼(Bill Ackman)和德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)，譴責美國總統特朗普的全球性加徵關稅決定。



Pershing Square創辦人、特朗普的公開支持者阿克曼在X平台表示，堅信4月9日對全世界徵收關稅是個錯誤。他認為應該有一個90天的暫停期，以便讓特朗普有時間仔細地、戰略性地解決不公平全球貿易地位的問題，否則美國將面臨經濟核冬天。



前索羅斯門徒、杜肯家族辦公室創辦人德魯肯米勒，亦在X上堅持自己在1月受訪時，對這些政策提出的批評，表示不支持超過10%的關稅。(rc)