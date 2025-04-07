07/04/2025 08:00

紫金售未開發澳洲金礦代價7.7億元，包括澳洲上市公司4%權益

《經濟通通訊社7日專訊》紫金礦業(02899)(滬:601899)公布，出售全資子公司Bullabulling Gold Pty Ltd 100%股權予澳洲上市、主要在澳洲西部地區從事礦產資源勘探與評估的Minerals260（MI6），交易對價包括現金1.565億澳元及MI6增發的價值1000萬澳元股票，所發8333萬股佔MI6增發後總股本約3.87%，總代價1.656億澳元折合約7.73億港元。



該集團指，該子公司持有Bullabulling金礦100%權益。根據JORC標準，截至去年末，該項目擁有資源量金72噸，每噸平均品位1.2克。於2014年9月，該集團以約2500萬美元收購該公司100%股權，並啟動針對項目低品位資源的堆浸工藝開發研究。截至目前，相關研究未能達到預期效果，項目至今尚未開發。截至去年末，Bullabulling Gold Pty Ltd. 總資產4056萬澳元，淨資產1097萬元。(wh)