08/04/2025 15:44

內銀 H股目標價（港元） 評級 工商銀行(01398) 5.62->5.49 中性 中國銀行(03988) 5->4.95 買入 建設銀行(00939) 7.91->7.82 買入 農業銀行(01288) 4.77->4.67 中性 郵儲銀行(01658) 5.59->5.56 買入 招商銀行(03968) 48.96->48.37 買入

《經濟通通訊社8日專訊》高盛發表研究報告指，考慮到關稅衝擊，對2025年內地銀行業盈利預測平均下調2%，以反映潛在政策利率進一步下調應對關稅衝擊、貸款損失增加及消費復甦放緩的影響，據該行估算，覆蓋範圍內多數銀行仍能在2025年平衡資產加速增長以及更高派息，認為建設銀行(00939)穩健的資產負債表可平衡貸款增長與股東回報提升，重申「買入」評級。(bn)高盛予部分內銀股的目標價及評級:*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。