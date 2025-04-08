08/04/2025 15:44
【關稅戰】高盛：考慮到關稅衝擊，內銀盈利預測平均下調2%
《經濟通通訊社8日專訊》高盛發表研究報告指，考慮到關稅衝擊，對2025年內地銀行業盈利預測平均下調2%，以反映潛在政策利率進一步下調應對關稅衝擊、貸款損失增加及消費復甦放緩的影響，據該行估算，覆蓋範圍內多數銀行仍能在2025年平衡資產加速增長以及更高派息，認為建設銀行(00939)穩健的資產負債表可平衡貸款增長與股東回報提升，重申「買入」評級。(bn)
高盛予部分內銀股的目標價及評級:
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
高盛予部分內銀股的目標價及評級:
|內銀
|H股目標價（港元）
|評級
|工商銀行(01398)
|5.62->5.49
|中性
|中國銀行(03988)
|5->4.95
|買入
|建設銀行(00939)
|7.91->7.82
|買入
|農業銀行(01288)
|4.77->4.67
|中性
|郵儲銀行(01658)
|5.59->5.56
|買入
|招商銀行(03968)
|48.96->48.37
|買入
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