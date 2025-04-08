08/04/2025 18:32

【關稅戰】滙豐：貿易戰升溫推動各地加大政策力度，籲增持中港股

《經濟通通訊社8日專訊》滙豐環球研究發表報告指出，貿易戰升溫可能影響經濟增長，但同時會推動各地加大政策支持力度，維持對亞洲股票市場評級不變，建議「增持」中國內地、香港及印尼；台灣、日本、新加坡及泰國則「減持」。



*顯著的拋售並未改變該行對大局的看法*



滙豐證券策略亞太區主管林傳英(Herald van de Linde)團隊最新發布報告指，該行暫時沒有改變亞洲股市場評級，但認為由本地業務推動的企業在當前不明朗的宏觀政經格局中，將受到青睞。在當前市場動盪中，不會嘗試預測亞洲股票的走勢，而是退一步來看大局，關注在波動加劇時仍然重要的因素，例如估值、出口收入佔比及資金配置。



報告指，顯著的拋售並未改變該行對大局的看法。雖然估值可能會受到打擊，但該行認為此輪下跌不會對盈利產生太大影響，特別是對於那些大部分收入來自本地市場的行業和公司。美國增長放緩確實會在一定程度上影響基本面，但可能沒有市場目前所反映的那麼嚴重。關稅可能會損害增長，但同時也可能為財政支持提供更大推動力以抵銷其影響。美元走弱及債息下降有助於為亞洲中央銀行放寬貨幣政策奠定基礎，在某些情況下甚至會相當積極。



*建議增持中國內地、香港及印尼*



該行續指，隨著貿易緊張局勢升級及增長放緩的擔憂，出口導向型經濟體將受較大不利影響。反之，由內需導向型的市場如中國內地、印尼、印度及菲律賓相對較為正面，關稅對這些市場盈利的直接影響將有限。此外，中國內地家庭存款處於歷史高位，而印度的國內活動穩定，都可以為這些市場提供支持，而且內地亦開始出現盈利上調的早期跡象。



相對而言，報告指出，韓國和台灣企業均受全球需求影響，且深度參與人工智能供應鏈，而資金較集中配置於台灣市場，令該行較看好較低估值的韓國。日圓被視為避險資產，過去幾天已升值4%，但這對超過一半收入來自海外的日本股票並不利好。



該行最後重申，建議增持中國內地、香港及印尼；減持台灣、日本、新加坡及泰國，並在當前不確定時期，選取出色的高質量大型內需驅動型股票。(bn)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。