08/04/2025 15:32

公司 H股目標價（港元） 評級 中石油(00857) 7.5 買入 中海油(00883) 21.0 買入 中石化(00386) 4.5 持有 中國燃氣(00384) 6.2 持有 中電控股(00002) 78.0 買入 長江基建(01038) 66.0 買入 龍源電力(00916) 8.7 買入

《經濟通通訊社8日專訊》滙豐環球研究發表報告指出，亞洲公用企業和能源營運商較有能力抵禦貿易政策及工業需求相關風險，預料香港公用企業將獲支持，而在內地和亞洲其他地區擁有穩健現金流的公用企業也可發揮收益特性，偏好區內6家上市企業，包括：中電控股(00002)、長江基建(01038)、龍源電力(00916)、長江電力(滬:600900)、勝科工業(SCI SP)和韓華解決方案公司(Hanwha Solutions)，皆予「買入」評級，維持目標價不變。滙研報告指出，納入該行分析的亞洲公用和能源企業，受此波美國關稅影響相對較小，但太陽能設備股除外。該行相信香港公用股應繼續表現出對交易風險的絕對防禦力，而外匯風險敞口則主要體現在股息仍然強勁。隨著市場風險意識增強，內地公用事業股也會受到青睞，但要選擇那些在風險調整後具有更佳預計現金流和收益率之股份。滙研看好中電，因為其現金流實現了結構性和有機改善，其次是長江基建，儘管與併購潛力相關的地緣政治憂慮不利投資情緒。內地方面，燃氣公用股的現金流看起來更具彈性，因此有更佳能力維持派息，至於中國燃氣(00384)和京能集團(00392)受工業需求的影響較小。上游市場方面，來自美國的原油和液化天然氣僅佔中國內地總進口量的2%和5%，因此儘管中國最近對美國燃料徵收了對等關稅，但仍可以透過調整供應鏈來減低影響。然而，市場對油價的悲觀看法可能會對利潤產生更直接和更負面的影響，尤其是對中海油(00883)(滬:600938)和中石油(00857)(滬:601857)。滙研對部分公用及能源股評級：*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。