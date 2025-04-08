08/04/2025 17:09

《外圍焦點》德國財長發表講話，三藩市聯儲總裁參加對話活動

《經濟通通訊社8日專訊》美股昨日早盤暴跌，道指一度跌逾1700點。其後市場傳出特朗普考慮對大多數國家暫停徵收90天關稅，美股由跌轉升，但白宮澄清有關消息為「假新聞」，且特朗普再威脅對華加徵50%關稅，美股隨即再掉頭向下。道指收市跌349.26點或0.91%，報37965.60點；標普500指數跌11.83點或0.23%，報5062.25點；納指微升15.48點或0.10%，報15603.26點。港股方面，恒生指數收市報20127，升299點或1.5%，成交4332億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在歐洲議會經濟與貨幣事務委員會(ECON)的數字歐元聽證會上作介紹性發言；同一時間，德國財長庫基斯就歐盟資本市場聯盟發表講話。9日凌晨12:00am，英倫銀行副總裁隆巴爾代利與前奧巴馬顧問福爾曼就英美經濟生產力差異進行對談。2:00am，三藩市聯儲總裁戴利參加一個名為「美聯儲經濟展望與工作」的對話活動。(wa)