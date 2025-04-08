08/04/2025 07:50

《國金頭條》「暫停關稅」假消息救市，道指、標普500小幅收跌

《經濟通通訊社8日專訊》美股周一（7日）早盤暴跌，道指一度跌逾1700點。其後市場傳出特朗普考慮對大多數國家暫停徵收90天關稅，美股由跌轉升，但白宮澄清有關消息為「假新聞」，且特朗普再威脅對華加徵50%關稅，美股隨即再掉頭向下。



「假消息」傳出後，道指曾倒升最多892點，收市報跌349.26點，或0.91%，報37965.60點；標普500指數跌11.83點，或0.23%，報5062.25點；科技股推動納指輕微升15.48點，或0.10%，報15603.26點。



特斯拉收市跌2.6%；蘋果日內一度失守180關口，收市跌3.7%，報181.46美元。亞馬遜升2.5%，Meta升2.3%，谷歌升1%，英偉達升3.1%。



*特朗普威脅對華再加徵50%關稅*



美國總統特朗普在社交平台發文警告，如果中國不在周二（8日）前撤銷對美國徵收34%反制關稅，美方將於周三（9日）起會對中國再額外加徵50%關稅，所有中方要求與美方的會談亦將會終止。若該新提出的關稅生效，美國對中國徵收的關稅總額將高達104%。



另外，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，已向美國提出互相豁免工業貨品關稅，避免爆發全面貿易戰。日本首相石破茂則與特朗普通話，雙方同意任命官員負責討論關稅問題。



美匯指數先跌後升，日內升0.51%，報103.412。美元兌日圓上升0.74%，報147.995， 目前市場預計日本央行將在今年內維持利率不變。澳元兌美元下跌0.74%，報0.59909。澳洲財政部長查默斯預計澳洲央行年內將進行多次減息。



*金價反覆回落*



黃金上周連續創下歷史新高後，在特朗普宣布對等關稅後反覆回落。紐約期金跌1.68%，報每盎司2984.35美元。



市場憂慮特朗普的全球關稅政策將令美國甚至世界經濟陷入衰退，並影響對石油的需求。紐約期油跌1.88%，報每桶60.82美元；布蘭特期油跌1.99%，報每桶64.27美元。



市場日漸憂慮美國經濟活動放緩，甚至陷入衰退。高盛認為美國未來12個月內經濟衰退的可能性為45%，而摩根大通則將全球和美國的經濟衰退風險機率從40%提高到60%。(jf)