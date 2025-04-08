08/04/2025 14:53

【關稅戰】美國財政部高官密會東盟財金代表，傳達白宮關稅政策

《經濟通通訊社8日專訊》據馬新社報道，美國財政部一名代表在馬來西亞首都吉隆坡，會見了東南亞各國財金界高層官員，向他們傳達美國總統特朗普的全球關稅政策。此前馬國總理安華批評了美方關稅政策，欲推動東盟統一的回應措施。



美國財政部負責亞洲事務的副助理部長卡普羅斯(Robert Kaproth)，周一（7日）在吉隆坡，與東盟的財政和央行官員會晤，解釋了華盛頓的政策，展望並探討了關稅對東盟成員國的影響。



馬來西亞財政部在社交媒平台X上發文稱，會議為東盟財政和央行官員，提供了一個直接與美國財政部進行閉門接觸的渠道，但未提供更多細節。



大馬總理安華於此前的周末表示，馬來西亞將牽頭協調東南亞對美國關稅的地區回應，該國目前是東盟十國的輪值主席國，這些國家位於受關稅影響最嚴重之列。(jf)