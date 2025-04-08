08/04/2025 08:29

【開市Ｇｏ】美警告對華加徵關稅升至五成，蘋果擬增印度進口

2025年4月8日 【要聞盤點】



1、美股三大指數收市各有升跌，道指下跌逾300點，科技股向上推動納指輕微上升。道指早段一度跌逾1700點，期間曾倒升最多892點。市場傳出特朗普考慮對大多數國家暫停徵收90天關稅，美股由跌轉升，其後白宮澄清有關消息為假新聞，美股隨即掉頭向下。道指收市報跌349點，或0.91%，報37965點；標普跌11點，或0.23%，報5062點；納指升15點，或0.10%，報15603點。金龍中國指數創近三個月新低，跌5.1%，阿里巴巴對指數拖累最大。最大日經期貨截至上午8時04分升57點。



2、特朗普怒斥中國的反制措施，並警告如果北京不在4月8日前撤銷34%的報復性關稅，將從4月9日起對中國加徵額外50%的關稅，並終止所有由北京主動發起的會談及磋商。



3、特朗普表示，對各國的關稅措施不會暫停，但對談判持開放態度。美國財長貝森特透露，約70個國家希望就關稅進行談判，其中日本將獲得優先待遇，一切都可以協商。



4、央視報導，中國國家主席習近平強調要充分釋放消費潛力，將提振消費、提高投資收益和擴大國內需求放在首位。



5、歐盟貿易專員謝夫喬維奇稱，歐盟將從4月15日起對美國進口商品徵收第一批關稅，第二批關稅將於5月15日開始，回應特朗普政府對鋼鋁、汽車及其他商品徵收20%關稅的措施。



6、聯儲局理事Kugler表示，對於關稅帶來的影響，通膨是比經濟放緩更為緊迫的問題。交易員預計2025年聯儲局進行四次幅度25基點的降息，第一次降息將在6月到來。



7、「國家隊」中央匯金、中國國新、中國誠通紛紛宣布增持ETF等中國股票資產，中國國新首批增持金額為800億元人民幣。同時，中國電科完成增持並回購旗下上市公司價值超過20億元的股票。



8、香港股市周一創下近30年來最大跌幅紀錄。港府表態稱目前無需採取極端措施穩定市場，因香港金融體系仍然穩健。證監會行政總裁梁鳳儀表示，恒指當日跌幅雖大，但交投暢旺且市場有足夠承托。





【焦點股】



蘋概股：舜宇光學(02382)、瑞聲科技(02018)、比亞迪電子(00285)

- 蘋果據報擬加大從印度進口iPhone的比例



內需板塊：李寧(02331)、安踏體育(02020)、海底撈(06862)

- 中國國家主席習近平強調「充分釋放消費潛力」以刺激經濟成長



比亞迪(01211)

- 印度官員確認限制比亞迪投資該國



中遠海控(01919)

- 預計首季淨利潤同比增長73%



中國鋁業(02600)

- 預計首季淨利潤同比增長最多63%



中車(01766)

- 預計首季純利同比增長1.8倍至2.2倍



東風集團股份(00489)

- 3月汽車銷量同比下降15%，首季銷售表現疲弱



小米(01810)

- 澄清五大合作保險公司均確認未出具任何對小米SU7拒保的通知，相關文件屬偽造



思摩爾國際(06969)

- 首季稅後利潤約2億元人民幣，同比下降43%



翰森製藥(03692)

- 兩款藥物獲國家藥監局批准進行臨床試驗



金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、招金礦業(01818)

- 現貨黃金一度逼近2950美元



海爾智家(06690)

- 9名高層將斥最多4170萬人幣增持AH股



金馬能源(06885)、金源氫化(02502)

- 金馬能源控股股東有條件易手予濰港新能源，兩股今早復牌





【油金報價】



紐約期油上漲0.92%，報61.86美元/桶



布倫特期油上漲0.31%，報64.63美元/桶



黃金現貨下跌1.81%，報2982.35美元/盎司



黃金期貨上漲0.86%，報2996.34美元/盎司