08/04/2025 16:30

【關稅戰】憂特朗普摧毀金融市場，華爾街人士：「壓力很大！」

《經濟通通訊社8日專訊》據外電報道，在整個華爾街，無論是交易櫃檯還是企業高層，無論是對沖基金經理還是債券經紀商，大家愈來愈擔心，這一天可能很快來到，那就是特朗普最終不僅毀掉經濟，金融市場的關鍵部分也遭池魚之殃。



報道指，焦慮感持續在市場上引發非比尋常的動盪，導致股債基準大幅波動，且押注方向經常大相逕庭，一方面是擔心經濟衰退的定價，另一方面則認定金融市場重挫將迫使特朗普讓步。



Macro Intelligence 2 Partners共同創辦人Julian Brigden表示：「在這個市場上交易非常困難。壓力很大，非常混亂。大家還是理解不了現在的世界已經變樣了。」



儘管過去3天，全球股市損失接近10萬億美元，分析師和投資者很快就淡化全球金融體系面臨直接風險的可能性。但隨著全球經濟前景迅速惡化，他們指出了承壓的跡象，例如企業債市場急凍和違約風險指標上升。



不過，特朗普和他的助手毫不擔心，他的經濟顧問上周末對市場下跌不以為然，並表示有信心提高關稅最終將振興美國經濟。(rc)