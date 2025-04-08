08/04/2025 16:00

【關稅戰】韓圜兌美元匯率跌至全球金融危機以來最低水平

《經濟通通訊社8日專訊》受特朗普政府關稅戰影響，韓圜兌美元匯率周二（8日）大幅下跌，至16年來的最低水平。



韓圜兌美元匯率周二開盤報1471韓圜，盤中一度跌至1473.75，截至下午收盤報1473.2，比前一天下跌了5.4韓圜，是自2009年3月13日（1483.5韓圜）以來的最低水平。



自美國總統特朗普上周宣布，對韓國徵收25%關稅以來，韓圜一直大幅波動。韓國財政部表示：「預計韓國金融市場的波動將持續下去。政府將保持高度警惕，密切關注形勢。」



*韓財長承諾採取措施減輕美國關稅影響*



韓國企劃財政部長官崔相穆同日表示，政府將密切關注其他主要國家的反應，盡可能減輕美國關稅的影響。他強調，政府將致力於加快對企業的支持，幫助它們度過充滿挑戰的時期，並表示將優先考慮針對緊急行業的措施。(jf)