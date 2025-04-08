08/04/2025 15:54

【外圍經濟】日本上財年10144家企業申請破產，創11年新高

《經濟通通訊社8日專訊》東京商工研究所(TSR)周二表示，日本2024財年的破產申請總數為10144宗，是11年來最多，顯示日本央行加息前景的不確定性正在增加。



東京商工研究所的數據顯示，在截至今年3月的12個月，破產數量是自2013財年（10536件）以來最多，比上年增長了12%。數據顯示，除金融和運輸行業外，大多數行業的破產數量都高於上年。



*更多中小企業破產*



不過，該機構指出，由於更多的中小企業破產，2024財年破產債務總額為2.37萬億日圓（160.8億美元），低於2023財年的2.46萬億日圓。



數據顯示，期內最大破產案是前三菱飛機公司(Mitsubishi Aircraft Corp)，該公司於三菱太空噴射機(Mitsubishi SpaceJet)商用飛機項目終止後，以6410億日圓債務被清盤。



破產數據是日本央行決策者衡量日本經濟健康狀況的指標之一。日本央行行長植田和男曾表示，若包括小型企業在內的工資持續上漲，能夠支持以消費為主導的經濟增長，日本央行將繼續加息。(jf)