08/04/2025 16:30

【關稅戰】提振消費不容緩，內需股獲券商唱好可看高一線？

《經濟通通訊社8日專訊》貿易戰陰霾籠罩，刺激內需刻不容緩。據報國家主席習近平強調要充分釋放消費潛力，將提振消費、提高投資收益和擴大國內需求放在首位。今日港股及A股回升，市場憧憬內地出台刺激消費政策，有券商指本月召開的政治局會議可能加碼刺激內需，並料今季將全面降準降息，建議投資者短期轉向內需股。部分內需股今日顯著反彈，其中蒙牛乳業(02319)升逾半成，潤啤(00291)、青啤(00168)及康師傅(00322)都升4至6%，或可在政策出台前部署。



*習近平強調要充分釋放消費潛力，助提振國民經濟循環*



據《央視新聞》報道，國家主席習近平強調要增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景，使消費潛力充分釋放出來，將提振消費、提高投資收益和擴大國內需求放在首位。不過報道未詳細說明習近平何時作此表述。報道稱，習近平還指，促進消費將有助於提振世界第二大經濟體的國民經濟循環。



據知情人士透露，面對美國總統特朗普的關稅攻勢，中國政策制定者周末討論了穩定經濟和市場的措施，其中包括是否要加快出台刺激消費的政策。



*中國銀河：4月政治局會議或加碼刺激內需，今季將降準降息*



中國銀河國際初步測算，美國合計加徵超過50%的關稅，對中國GDP的影響約為1至1.5個百分點，內地已對擴大內需做了前瞻準備，但鑑於美國加徵幅度超預期，認為4月政治局會議加碼內需的機會率進一步提高，預期涉及工具金額或達1.5萬億至2萬億元人民幣，另預期或於第二季全面降準降息。



該行指，目前已宣布尚未完全落地的逆周期政策包括育兒補貼、加力實施城中村改造等，未來的儲備工具還包括「兩新」、「兩重」擴圍擴容、服務消費補貼、加大商品房收儲力度等。另預期內地貨幣政策寬鬆持續，針對美國新一輪加徵關稅，中國人民銀行也有可能創設穩外貿的結構性貨幣政策工具予以支持。



*大和：美國關稅將推動中國進一步提振內需，短期可吼周大福安踏等*



大和指，儘管美國關稅最終的局勢發展仍高度不確定，但這並不改變該行對中國內需消費股具吸引力的觀點，反而強化中國將進一步提振內需的看法，短期更偏好服務型企業（例如酒店）與必需消費品，並建議投資者若果遇到股價回調可關注高利潤率出口商，例如申洲國際(02313)，其美國市場佔比僅16%。



大和表示，短期內建議投資者轉向中國酒店股亞朵(US.ATAT)、珠寶股周大福(01929)、食品飲料股農夫山泉(09633) 、乳製品股伊利股份(滬:600887)、餐飲股百勝中國(09987)及本土運動服飾股安踏體育(02020)。



*黃瑋傑：內需股可稍看高一線，惟內地谷消費要先增居民收入*



輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，現時要避開出口主導股份，內需股可稍為看高一線，但有分析指未來要從需求側刺激消費，因過往都只通過供給側刺激消費，要製造需求才更有效。以提供補貼為例，如果消費者收入減少，因經濟走弱及對前景無信心，不肯去消費，即使有補貼，也可能事倍功半打折扣，所以如何增加居民收入，令他們可以「搵多啲使多啲」，會更加重要；而單靠降息降準，短期內會有些作用，但之前也已多次降準，對消費及經濟增長的刺激作用不見很大。



黃瑋傑又指，現時保留現金購買力最重要，美國投資者心態也已由「唯恐失機」（FOMO，fear of missing out）轉為「唯恐失財」（FOWO，fear of wiping out）。港股昨日跌了超過3000點，可能有散戶覺得博反彈很吸引，但未知美國會否真的再加徵中國五成關稅，令生意更難做，令中國經濟更差，後果不堪設想。大市一定會有技術性反彈，但是否已跌完很難講。



內需股今日普遍造好，蒙牛升5.23%報18.9元，中國飛鶴(06186)升8.82%報5.8元，潤啤升4.67%報25.8元，青啤升6%報58.3元，百威亞太(01876)升2.98%報8.65元，李寧(02331)升2.29%報14.28元，安踏升2.05%報77.05元，特步(01368)升3.79%報4.66元，海底撈(06862)升2.41%報16.12元，九毛九(09922)升1.58%報2.58元，百勝中國升0.95%報361.2元，農夫山泉升1.08%報32.8元，康師傅升4.86%報12.94元，周大福升9.08%報8.65元，美的(00300)升3.22%報65.8元，海爾智家(06690)升2.93%報20.4元。



撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉