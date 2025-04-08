08/04/2025 16:37

【關稅戰】林健鋒：若關稅問題惡化，港出口及製造業或將步入寒冬

《經濟通通訊社8日專訊》美國總統特朗普上周宣布開徵「對等關稅」，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒表示，如果關稅問題繼續惡化，香港的出口業及製造業會步入經濟寒冬。他指經民聯支持行政長官李家超提出7方面的措施，加大力量應付美國加關稅的行動。



他表示，近期收到不少企業反映，他們認為美國進口商是逼迫一些香港製造商和出口商分攤關稅，並提出無理要求，例如落單後遲遲不肯找數，令到港商在資金周轉方面受到很大影響及壓力。



他稱，經民聯今早與金管局和多間銀行代表反映，希望他們對客戶作體恤安排，幫助受影響行業解決資金周轉安排，若有中小企暫未能如期還款，希望可以給予寬限期或延期還款，最重要不要「call loan」。(bi)