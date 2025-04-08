08/04/2025 19:28

《再戰明天》新西蘭央行公布議息結果，美國公布批發庫存等數據

《經濟通通訊社8日專訊》新西蘭央行公布議息結果，及美國公布批發庫存等數據，料為周三（9日）市場焦點。



*日本央行總裁發表演講，歐洲央行管委發表講話*



各國重要經濟活動方面，世界貿易組織(WTO)召開會議，會上可能提到特朗普關稅一事。周三本港時間10:00am，新西蘭央行公布指標利率和貨幣政策聲明。2:15pm，日本央行總裁植田和男發表演講。3:30pm，歐洲央行管委暨荷蘭央行總裁克諾特發表講話。晚上8:30pm，歐洲央行執委奇波洛內參加政策座談。



數據方面，周三1:00pm（本港時間．下同），日本公布3月消費者信心指數，料由35降至34.8。2:00pm，日本公布3月工具機訂單。10:00pm，美國公布2月批發庫存，月率升幅料由0.8%收窄至0.4%；2月批發貿易月率料由下滑1.3%改善至升0.8%。



在本港，明日公布業績的公司有:珠光控股(01176)等。(wa)