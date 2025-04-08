08/04/2025 11:22

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.08333 +3.773 一周 3.32821 -4.334 兩周 3.34333 -4.072 一個月 3.51179 +5.625 兩個月 3.72929 +2.828 三個月 3.8 +1.327 六個月 3.84333 -0.143 一年 3.95518 -

《經濟通通訊社8日專訊》雖然港股昨天下瀉3000點，但本港貨幣市場維持穩定，今日個別發展，其中，隔夜息僅升近4基點至3.08333厘，而與樓按相關的一個月拆息則連升兩天，報3.51179厘，見一周新高。反映銀行資金成本的三個月拆息亦兩連升，報3.8厘，但六個月拆息微跌至3.84333厘，而一年期則維持3.95518厘。美國總統特朗普的關稅政策繼續對金融市場產生衝擊，但交易商揣測聯儲局5月將會減息，美元匯價周一先跌後升，港元匯價今早在7.7667-7.7715之間上落，最新報7.7708，較前收市價跌0.04%。特朗普表示，不會暫停實施對等關稅措施，昨晚(7日)並在社交平台帖文，指中國若不在周二(8日)前撤銷對美國增加的34%關稅，美國將從周三(9日)起對中國徵收額外50%關稅。中國商務部新聞發言人對此強硬回應，中方對此堅決反對，如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。恒指今早高開329點或1.7%報20157，收復兩萬關，之後升幅一度擴大至626點，高見20454點後回順，現時升幅收窄至約350點。(cl)資料來源：香港銀行公會