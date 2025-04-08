08/04/2025 11:22
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月期兩連升見一周高
《經濟通通訊社8日專訊》雖然港股昨天下瀉3000點，但本港貨幣市場維持穩定，今日個別發展，其中，隔夜息僅升近4基點至3.08333厘，而與樓按相關的一個月拆息則連升兩天，報3.51179厘，見一周新高。
反映銀行資金成本的三個月拆息亦兩連升，報3.8厘，但六個月拆息微跌至3.84333厘，而一年期則維持3.95518厘。
美國總統特朗普的關稅政策繼續對金融市場產生衝擊，但交易商揣測聯儲局5月將會減息，美元匯價周一先跌後升，港元匯價今早在7.7667-7.7715之間上落，最新報7.7708，較前收市價跌0.04%。
特朗普表示，不會暫停實施對等關稅措施，昨晚(7日)並在社交平台帖文，指中國若不在周二(8日)前撤銷對美國增加的34%關稅，美國將從周三(9日)起對中國徵收額外50%關稅。中國商務部新聞發言人對此強硬回應，中方對此堅決反對，如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。
恒指今早高開329點或1.7%報20157，收復兩萬關，之後升幅一度擴大至626點，高見20454點後回順，現時升幅收窄至約350點。(cl)
資料來源：香港銀行公會
反映銀行資金成本的三個月拆息亦兩連升，報3.8厘，但六個月拆息微跌至3.84333厘，而一年期則維持3.95518厘。
美國總統特朗普的關稅政策繼續對金融市場產生衝擊，但交易商揣測聯儲局5月將會減息，美元匯價周一先跌後升，港元匯價今早在7.7667-7.7715之間上落，最新報7.7708，較前收市價跌0.04%。
特朗普表示，不會暫停實施對等關稅措施，昨晚(7日)並在社交平台帖文，指中國若不在周二(8日)前撤銷對美國增加的34%關稅，美國將從周三(9日)起對中國徵收額外50%關稅。中國商務部新聞發言人對此強硬回應，中方對此堅決反對，如果美方一意孤行，中方必將奉陪到底。
恒指今早高開329點或1.7%報20157，收復兩萬關，之後升幅一度擴大至626點，高見20454點後回順，現時升幅收窄至約350點。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.08333
|+3.773
|一周
|3.32821
|-4.334
|兩周
|3.34333
|-4.072
|一個月
|3.51179
|+5.625
|兩個月
|3.72929
|+2.828
|三個月
|3.8
|+1.327
|六個月
|3.84333
|-0.143
|一年
|3.95518
|-
資料來源：香港銀行公會