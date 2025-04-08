08/04/2025 09:50

【關稅戰】丘應樺晤多個本地商會代表，商討應對美國加徵關稅措施

《經濟通通訊社8日專訊》商務及經濟發展局長丘應樺昨日與10個本地商會包括中小企業商會代表會面，聽取業界就美國對香港產品加徵所謂對等關稅的意見及商討應對措施。



丘應樺表示，鑑於地緣政治局勢緊張，不少企業近年已調整出囗市場及供應鏈布局，以減低風險。然而，香港作為細小及外向型經濟體，短期內無可避免會受到所謂對等關稅的影響。不過，香港產品出口至美國貨值佔香港貿易總值不高，自2019年東盟亦已取代美國成為香港第二大出口市場。特區政府會致力協助企業應對當前挑戰，並會繼續支援它們拓展新市場及升級轉型，以應對環球貿易格局的變化。



丘應樺重申，美國的做法霸凌無理，違反世界貿易組織規則，恣意破壞作為國際貿易基石的多邊貿易體制，特區政府已嚴正要求美方撤回其所謂的關稅對等措施。丘應樺呼籲業界團結一致，應對美方的無理措施，共同捍衛香港的合法權益。(kl)