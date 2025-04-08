08/04/2025 11:53

【關稅戰】瀚亞投資：市場修正速度短期內或放緩，料見喘息式反彈

《環富通基金頻道8日專訊》保誠集團旗下投資機構瀚亞投資(Eastspring Investments)近日發布了其《CIO觀點--每周簡報》。在本期簡報中，首席投資官Vis Nayar與首席經濟學家Ray Farris深入探討了美國於4月2日宣布關稅措施後的投資策略。



報告指出，聯儲局主席鮑威爾表示美聯儲在放寬政策方面可以保持耐心，這使得市場對於今年年底前降息四次的預期顯得過於樂觀。專家們認為，市場修正的速度可能在未來幾周內放緩，並且不排除股市因關稅消息而出現「喘息式」反彈的可能性。



此外，報告對未來12個月內經濟衰退的風險進行了評估，認為其概率約為60%-65%。在衰退期間，股市估值通常會顯著低於歷史平均水平。



在投資建議方面，報告強調，投資者不應寄希望於美國政府逆轉關稅政策。美國的高關稅政策可能使其經濟增長率降至1%以下，並使全球增長率至少下降1個百分點。亞洲地區將首當其衝，承受此政策的最大衝擊。



專家建議，投資者應傾向於選擇估值較低且具備顯著財政或貨幣政策調整能力的市場，以支持內需來抵消出口衝擊。此外，中國可能會加大國內刺激力度，以保持增長率接近4.6%的預期水平，而印度央行則可能在年底前降息75個基點，並放寬對家庭貸款的監管限制。



最後，報告指出，美國的降息預期可能會提升高質量收益資產的價值，而亞洲信貸利差的擴大則使其成為更具吸引力的投資選擇。(hl)