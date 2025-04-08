08/04/2025 09:53

【關稅戰】瑞士百達：關稅政策影響不容忽略，應考慮降低風險敞口

《環富通基金頻道8日專訊》瑞士百達資產管理首席策略師盧伯樂(Luca Paolini)及多元資產高級策略師賽雅倫(Arun Sai)就美國對等關稅政策對投資的影響發表觀點。



*美經濟衰退概率達50%或以上，美企盈利或縮減15%*



由於特朗普的對等關稅政策將顯著改變股票、債券及貨幣的短期前景，投資者應考慮降低風險敞口。美國進口商品的平均關稅稅率將由4.8%上升至約20%，創下逾百年來的新高。即使不考慮貿易夥伴可能採取的報復性措施，這對經濟增長和通脹的影響已不容忽略。



瑞士百達的經濟學家估算，上述關稅可能令美國今年的GDP增長下跌多達2個百分點，同時將通脹率推高最多3個百分點，這足以令美國經濟陷入衰退。雖然仍有談判及緩和局勢的空間，但現時認為美國經濟衰退的概率達50%或以上，遠高於數月前的預期。(其他國家和地區，特別是規模較小及高度依賴貿易的亞洲經濟體，受到的衝擊或更為嚴重。)



如果關稅全面實施，美國企業盈利可能縮減約15%，而美股的市盈率或進一步壓縮10%。實際利率的下行對此僅能提供有限的緩衝。在經濟衰退的情景下，標普500指數可能跌至約4500點。鑑於衰退風險上升，降低風險敞口是審慎之舉。不過，目前股票估值相比2024年底更為合理（12個月遠期市盈率已由去年12月初的22.6倍下降至現時的20倍），而市場情緒已相當悲觀，這將有助於限制股票的下行風險。



*中國英國印度表現較佳，公用事業及電訊業有望跑贏大市*



在其他市場中，中國、英國及印度的表現相對較佳。儘管中國面臨超過50%的高額關稅，但由於當前處於物價通縮環境，且財政政策空間充裕，為貨幣及財政刺激措施提供了足夠的操作餘地。此外，中國對美國出口僅佔其GDP的3%，其依賴度常被外界高估。印度股市則受惠於強勁的內需及以服務業為主的出口結構，顯示出較高的韌性。相較之下，日本及歐洲大陸市場則顯得尤為脆弱，主要因為這些經濟體對貿易的依賴程度較高。至於英國，其對美國出口商品的關稅稅率相對溫和，僅為10%。再者，英國股市具備較高的股息收益率，且在大宗商品及防守性板塊中的配置比例較高，表現或將優於大部分其他市場。



在行業板塊方面，預計公用事業及電訊行業憑藉其防守性特質、服務導向及吸引力估值，有望跑贏大市。相對而言，非必需消費品及科技板塊則顯得尤為脆弱：前者因消費者購買力下降而受壓，後者則因估值偏高、對經濟周期的敏感性較強，且可能面臨來自受美國關稅影響國家的針對性報復。



*美國國債有望表現出色，黃金有望再升惟估值偏高*



在固定收益市場，美國國債有望表現出色，主要得益於避險資金流入、合理的估值水平，以及市場對進一步減息的預期。目前市場預期，聯儲局將於今年年底前進行三次減息。通脹保值債券(TIPS)具有較高吸引力。目前，美國10年期TIPS的收益率為1.8%，尤其是在經濟衰退或滯脹的環境下，實際利率可能進一步下降，令其更具吸引力。而在固定收益市場中，高收益債券風險最高，現時其利差仍然偏窄，隨著經濟增長放緩，違約率上升的風險亦在增加。



黃金有望進一步上升，主要受實際利率下降、美元疲弱，以及全球經濟不確定性增加的推動。然而，需要注意的是，過去一年黃金價格已累計上漲40%，目前估值似乎已經處於較高水平。



*美元大跌合理，瑞郎是真正避險資產*



值得注意的是，關稅消息傳出後，美元出現大幅下跌，該行認為這與傳統經濟理論背道而馳。這種走勢是合理的：美國經濟衰退風險上升，將迫使聯儲局採取更為激進的寬鬆政策。此外，根據瑞士百達的模型，美元目前仍被高估約15%。再者，美國政府可能樂見美元走弱，因為這有助於縮減貿易赤字。



與黃金一樣，報告提到瑞士法郎是在當前環境下稀有的真正避險資產，並有望隨著全球利率下降而持續升值。此外，由於英國在關稅待遇方面相對較為有利，英鎊亦可能因此得益。(wa)