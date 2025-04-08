08/04/2025 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶58點子穿7.2，創逾一年半低
《經濟通通訊社8日專訊》關稅戰白熱化，美國總統特朗普威脅，中國若不在周二（8日）前撤銷對美國增加的34%關稅，美國將從周三（9日）起對中國徵收額外50%關稅。中國商務部發言人表示「奉陪到底」。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2038，較上個交易日跌58點子，四連跌，創2023年9月11日以來逾一年半新低，上個交易日報7.1980，與市場預測偏離擴至近1300點。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.2038
|+58.00
|1歐元/人民幣
|7.9155
|-201.00
|100日圓/人民幣
|4.9160
|-782.00
|1港元/人民幣
|0.9270
|+8.90
|1英鎊/人民幣
|9.2563
|-876.00
|1澳元/人民幣
|4.3729
|+174.00
|1紐元/人民幣
|4.0408
|+72.00
|1新加坡/人民幣
|5.3601
|-118.00
|1瑞郎/人民幣
|8.4216
|-391.00
|1加元/人民幣
|5.1019
|+98.00
|1人民幣/林吉特
|0.6190
|+43.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.7808
|+1927.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.7025
|+403.00
|1人民幣/韓元
|201.8400
|-30.00