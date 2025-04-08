08/04/2025 09:22

貨幣兌換 中間價 漲跌(BP) 1美元/人民幣 7.2038 +58.00 1歐元/人民幣 7.9155 -201.00 100日圓/人民幣 4.9160 -782.00 1港元/人民幣 0.9270 +8.90 1英鎊/人民幣 9.2563 -876.00 1澳元/人民幣 4.3729 +174.00 1紐元/人民幣 4.0408 +72.00 1新加坡/人民幣 5.3601 -118.00 1瑞郎/人民幣 8.4216 -391.00 1加元/人民幣 5.1019 +98.00 1人民幣/林吉特 0.6190 +43.40 1人民幣/俄羅斯盧布 11.7808 +1927.00 1人民幣/南非蘭特 2.7025 +403.00 1人民幣/韓元 201.8400 -30.00

《經濟通通訊社8日專訊》關稅戰白熱化，美國總統特朗普威脅，中國若不在周二（8日）前撤銷對美國增加的34%關稅，美國將從周三（9日）起對中國徵收額外50%關稅。中國商務部發言人表示「奉陪到底」。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.2038，較上個交易日跌58點子，四連跌，創2023年9月11日以來逾一年半新低，上個交易日報7.1980，與市場預測偏離擴至近1300點。