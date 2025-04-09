08/04/2025 09:55

【傾力救市】貴州茅台：已著手起草新一輪回購股份方案

《經濟通通訊社8日專訊》今日早間，貴州茅台(滬:600519)公告，公司已著手起草新一輪回購股份方案，控股股東中國貴州茅台酒廠(集團)有限責任公司已著手起草增持方案，後續公司將嚴格按照相關規定和程序，及時披露相關公告。



公告指，截至2025年4月7日已累計回購131.59萬股，佔總股本比例為0.1048%，累計支付金額為19.48億元(人民幣．下同)。此次回購價格區間為每股1417.01元至1584.06元。回購計劃於2024年11月27日股東大會通過，預計回購金額為30億元至60億元，用於註銷並減少註冊資本。目前，公司將按照回購金額上限，盡快完成剩餘約40.5億元的回購及股份註銷程序。



貴州茅台現升1%，報1514.98元新台幣。(jq)