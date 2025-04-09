08/04/2025 12:30

【傾力救市】中國華能集團：將促使控股上市公司積極開展股票增持

《經濟通通訊社8日專訊》中國華能集團今日宣布，為維護廣大投資者利益，中國華能將促使控股上市公司不斷提高公司質量，提升公司中長期投資價值，並積極開展股票增持，實現各方共贏。



華能集團又指，基於對中國經濟長期平穩向好的堅定信心，堅決支持控股上市公司在全面綠色轉型發展中緊抓機遇，加快發展，不斷為所有股東創造更好水平、更高質量的回報。



目前，中國華能控股的內蒙華電(滬:600863)已公告增持，公告指控股股東北方聯合電力有限責任公司計劃在未來3個月內，增持公司股份，增持金額不低於0.5億元人民幣，不超過1億元人民幣。



中國華能集團旗下的上市公司還包括:華能國際(00902)(滬:600011)、華能水電(滬:600025)、新能泰山(深:000720)等。(ct)