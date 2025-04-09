08/04/2025 12:16

【傾力救市】兩桶油齊稱控股股東將增持公司AH股份

《經濟通通訊社8日專訊》兩桶油齊稱控股股東將增持公司AH股份。中石油增持不超過56億元(人民幣．下同)，中國石化增持不超過30億元。



中國石油(00857)(滬:601857)公告，控股股東中國石油集團計劃自公告日起12個月內，通過上海證券交易所及香港聯合交易所系統增持公司A股及H股股份，累計增持金額不少於28億元不超過56億元。增持計劃資金將來自中國石油集團及其全資附屬公司自有資金。



中國石化(00386)(滬:600028)公告，控股股東中國石油化工集團有限公司擬12個月內通過上海證券交易所交易系統及香港聯合交易所有限公司系統增持公司A股及H股股份，擬增持金額累計不少於人20億元，不超過30億元。(ct)