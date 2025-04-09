08/04/2025 17:37

【傾力救市】立訊精密：董事長提議10億-20億回購公司股份

《經濟通通訊社8日專訊》立訊精密(深:002475)公告稱，公司於2025年4月8日收到實際控制人之一、董事長王來春的提議，建議公司以自籌資金或其他合法資金，通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易方式回購公司已發行的部分人民幣普通股（A股）股票。回購資金總額不低於10億元(人民幣．下同)，不超過20億元，回購期限為自董事會或股東會審議通過回購方案之日起12個月內。回購股份的用途擬用於員工持股計劃或股權激勵或減少註冊資本等。



*立訊精密副董事長擬2億-3億增持公司股份*



立訊精密同時公告，公司實際控制人之一、副董事長王來勝計劃通過深圳證券交易所系統增持公司股份，增持金額不低於2億元，不超過3億元，實施期限為自本增持計劃公告之日起6個月內擇機完成。增持目的基於對公司內在價值的認可和未來持續穩定發展的堅定信心，以及共同促進資本市場平穩健康發展的社會責任。(sl)