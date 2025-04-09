08/04/2025 17:26

【傾力救市】中石化：控股股東已增持1784.35萬股A股股份

《經濟通通訊社8日專訊》中國石化(滬:600028)今日傍晚公告稱，公司接到控股股東中國石油化工集團有限公司（簡稱「中國石化集團」）通知，其於2025年4月8日通過上海證券交易所交易系統以集中競價方式增持了公司1784.35萬股A股股份，約佔公司已發行總股份的0.01%。增持後，中國石化集團直接和間接持有公司的股份數量為84,122,566,596股，約佔公司已發行總股份的69.36%。中國石化集團及其一致行動人後續將按照增持計劃繼續擇機增持公司股份。



中國石化今早曾在在上海證券交易所網站披露公告稱，基於對中國石化未來發展前景的信心，公司控股股東中國石化集團擬自2025年4月8日起的12個月內，通過自身及其全資子公司在上海證券交易所交易系統及香港聯合交易所有限公司系統增持公司A股及H股股份，擬增持金額累計不少於20億元人民幣、不超過30億元人民幣。(sl)