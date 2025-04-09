08/04/2025 15:48

【傾力救市】上海三大國資平台：有力支持上市公司高質量發展

《經濟通通訊社8日專訊》近期特朗普實施「對等關稅」引發全球資產大幅波動。繼「國家隊」後，地方國資平台也紛紛發聲。上海三大國資平台發文稱，堅定看好中國資本市場發展前景。



上海國投公司表示，堅定持有戰略性持股機構和上市企業股權，充分發揮國有資本投資運營公司功能作用，聚焦「基金管理+創新孵化」，通過與上市公司推進CVC、併購基金、科技成果孵化轉化等形式進行上市公司價值維護，堅定當好長期資本、耐心資本、戰略資本。



上海國際集團表示，長期看好並堅定持有戰略持股機構和上市公司股權，積極推進上市公司價值提升、價值創造、價值維護，切實發揮「金融控股+市值管理」核心功能，有力支持上市公司高質量發展。



上海國盛集團表示，增持上海國企ETF和上海地方國資企業股票。後續將進一步發揮國有資本運營平台的功能作用，堅決維護資本市場平穩運行，當好長期資本、耐心資本、戰略資本，有力支持上市公司高質量發展。(jq)