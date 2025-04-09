08/04/2025 17:06

【傾力救市】瑞銀：內險對中國股市今年淨流入資金或達1萬億人幣

《經濟通通訊社8日專訊》瑞銀發表中國市場策略報告稱，在2025年期間，除了「國家隊」(包括中央匯金、中國證券金融公司及國家外匯管理局下屬投資平台)之外，其他長期投資者可能在內地監管機構的指導下，以可持續且穩定的方式進入A股市場。



該行預計，內地保險公司、互惠基金及社會保障基金進入中國股市的淨流入可能分別達到1萬億、5900億及1200億元人民幣。該行認為，長期資金因其穩健的管理風格和長遠的投資視野，被視為市場的「壓艙石」。在策略上，板塊中更青睞那些受益於中國政策利好的公司，在短期市場動蕩的情況下，國內消費支出、自力更生、股息和國防等主題可能會引起投資者的關注。(jq)