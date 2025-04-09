08/04/2025 09:00

【傾力救市】金融監管總局：提高保險資金投資股市比例

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》國家金監總局公告，《關於調整保險資金權益類資產監管比例有關事項的通知》近日印發，優化保險資金比例監管政策，加大對資本市場和實體經濟的支持力度。



《通知》提出，一是上調權益資產配置比例上限。簡化檔位標準，將部分檔位償付能力充足率對應的權益類資產比例上調5%，進一步拓寬權益投資空間，為實體經濟提供更多股權性資本。



二是提高投資創業投資基金的集中度比例。引導保險資金加大對國家戰略性新興產業股權投資力度，精准高效服務新質生產力。



三是放寬稅延養老比例監管要求。明確稅延養老保險普通賬戶不再單獨計算投資比例，助力第三支柱養老保險高質量發展。



金融監管總局表示，《通知》的發布是優化保險資金資產配置的重要舉措，有利於促進保險業做好金融「五篇大文章」，更好發揮長期資金和「耐心資本」優勢。下一步，金融監管總局將持續完善保險資金運用監管政策，助力經濟社會發展。